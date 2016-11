Czujka ratuje życie

„Czad i ogień – obudź czujność” to kampania społeczna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji organizowana we współpracy z Państwowe Strażą Pożarną. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej www.straz.gov.pl/porady/bezpieczenstwo_pozarowe_w_domu – tu jest wszystko, co powinieneś wiedzieć, aby uniknąć przykrych i tragicznych zdarzeń w sezonie grzewczym. – Badania pokazują, że wielu Polaków nie do końca zdaje sobie sprawę z zagrożenia, jakie niesie ze sobą tlenek węgla – mówi kpt. Bartłomiej Marcinów z KP PSP w Oławie. – Przypominamy, że tlenek węgla zwany potocznie czadem jest bezwonny i bezbarwny. Czad można wykryć jedynie za pomocą czujek tlenku węgla. Nigdy nie bagatelizujmy objawów takich jak: duszności, bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, oszołomienie, osłabienie, przyśpieszone czynności serca i oddychania, ponieważ mogą być one sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem. Zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu oławskiego do kupna czujek tlenku węgla oraz dymu. Urządzenia te nie zapobiegną pożarowi, jednak zaalarmują nas odpowiednio wcześniej o niebezpieczeństwie. W trosce o własne bezpieczeństwo wyposażmy również nasze domy w gaśnice.

Oprac. (AH)