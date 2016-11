Wolny często znaczy zajęty

Oława Jak to jest na dyżurce?

Dzwonisz na policję, sygnał jest wolny i nikt nie odbiera, złośliwie myślisz „co oni tam robią do cholery!” Z taką sytuacją spotkało się dwoje mieszkańców. Byli oburzeni tym, że przez kilkadziesiąt minut nie mogli zgłosić zdarzenia. – Nasza lokalna policja ma w nosie bezpieczeństwo obywateli! – pisała do redakcji kobieta. Do sprawy odniósł się komendant i zapewnił, że nie możliwości, aby policja nie zareagowała. W tym czasie, kiedy dzwoniła, oni już interweniowali

Chodziło o sytuację, o której pisaliśmy dwa tygodnie temu w artykule „Jestem po prostu oburzona” czytaj tutaj: http://www.gazeta-olawa.pl/na-sygnale/54749-jestem-po-prostu-oburzona/. 23 października agresywny mężczyzna rozrzucał po ulicy Chrobrego kosze na śmieci. Była godzina 22.00 i kobieta próbowała to zgłosić, ale przez 40 minut nie udało jej się dodzwonić do dyżurnego. Sygnał w słuchawce wciąż był wolny, więc była pewna, że funkcjonariusze celowo nie odbierają. O zdarzenie zapytaliśmy komendanta KPP w Oławie. Komisarz Paweł Urbańczyk szczegółowo wyjaśnił sprawę i podał bardzo istotną informację. Jeżeli dyżurni rozmawiają przez telefon i ty w tym momencie próbujesz się dodzwonić, nie usłyszysz sygnału zajętości. To wprowadza w błąd. Tak się stało w przypadku kobiety, która napisała do redakcji. Kiedy ona dzwoniła na dyżurkę, w tym samym czasie robiły to też inne osoby z ulicy Chrobrego, które już rozmawiały z dyżurnym i zgłosiły, że agresywny człowiek rozrzuca kosze na śmieci. Ale ona nie widziała, że trwa rozmowa, bo sygnał w jej słuchawce wciąż był wolny…

– Zweryfikowaliśmy sytuację opisaną w poprzednim artykule – mówi kom. Urbańczyk. – W tym samym czasie, kiedy pani dzwoniła, kilka innych osób dzwoniło w tej samej sprawie i policjanci podjęli interwencję od razu. Była akcja i natychmiastowa reakcja. Dyżurni zareagowali prawidłowo i od razu wysłali w to miejsce patrol. Policjanci szukali tego mężczyzny i go znaleźli. Musiał posprzątać kosze, poustawiać je na miejsce i dostał mandat.

(AH)