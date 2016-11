Niszczyli znaki, bo się nudzili…

Policjanci z Oławy zatrzymali w sobotnią noc (05.11) dwóch mieszkańców Brzegu (18 i 19 lat), którzy wyrwali pięć słupków stojących na trasie K-94, między Oławą a miejscowością Gać. – Wandale uszkodzili trzy z pięciu wyrwanych słupków oraz zniszczyli dwa znaki drogowe. Zapytani o przyczynę takiego postępowania, odpowiedzieli, że „z nudów”. Po oszacowaniu strat, młodzieńcy odpowiedzą za wyrządzone szkody przed sądem – mówi podinsp. Alicja Jędo z KPP w Oławie

Przed godziną druga w nocy dyżurny oławskiej policji otrzymał zgłoszenie o tym, co robią ci młodzi ludzie. Funkcjonariusz wysłał we wskazane miejsce, policjantów służby kryminalnej. Sprawdzili dokładnie najbliższy teren i zauważyli mężczyzn odpowiadających rysopisowi podanemu w zgłoszeniu. Na widok radiowozu zaczęli uciekać, ale bezskutecznie. Bezmyślne zachowanie tłumaczyli tym, że byli w Oławie u koleżanki, spóźnili się na pociąg do domu i z nudów zaczęli niszczyć oznakowanie drogowe, nie myśląc o konsekwencjach.

Źródło KPP w Oławie