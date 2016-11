Nie ustąpił i zderzył się z ciężarowym

Nie zachował ostrożności

Kierowca osobówki wracał z grzybobrania, ta wyprawa mogła kosztować go życie. Miał sporo szczęścia…

9 listopada po godzinie 11.00 na drodze prowadzącej z Janikowa do Wójcic doszło do kolizji dwóch pojazdów. Kierujący samochodem osobowym wyjeżdżał z drogi podporządkowanej i nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu prawidłowo samochodowi ciężarowemu. W wyniku zderzenia auto osobowe wpadło do rowu. Na miejscu pracują jednostki straży pożarnej oraz policja. Ze wstępnych informacji wynika, że kierowca samochodu osobowego odniósł niewielkie obrażenia, w odcinki szyjnym kręgosłupa.

(AnKa)