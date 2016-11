Akcja „Znicz 2016″ bez poważnych wypadków, ale…

Zdjęcie ilustracyjne

Powiat Bez ofiar

Tak było na drogach powiatu od 28 października do 2 listopada do godz. 9.00

O statystykę zapytaliśmy oficera prasowego KPP w Oławie, kiedy akcja jeszcze trwała. Doszło do 14 kolizji. – Do tej pory większość zdarzeń drogowych to głównie stłuczki, w których nikt poważnie nie ucierpiał – mówi podinsp. Alicja Jędo z KPP w Oławie. – Zdarzyły się też potrącenia pieszych, ale poszkodowani nie mieli obrażeń powyżej dni siedmiu. Dokładną statystykę i więcej szczegółów podamy, kiedy akcja się skończy.

Swoje uwagi do organizacji ruchu w weekend mają kierowcy komunikacji miejskiej: miasto nie zabezpieczyło i nie oznaczyło przystanków „komunikacji specjalnej”- przed cmentarzami autobusy musiały zatrzymywać się na pasie ruchu, a pasażerowie musieli wysiadać na jezdnię, co stanowiło niebezpieczeństwo. Do redakcji dotarły także sygnały, że niektóre specjalne przystanki ustanowiono w miejscach innych niż już istniejące – powodowało to zamieszanie, a kierowcy idąc na rękę pasażerom, zatrzymywali się często niezgodnie z przepisami.

(AH), (MON)