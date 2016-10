Nie wolno spalać żadnych odpadów. Nawet tych z roślin!

Jedna z ostatnich interwencji strażników. Dym z wypalanych kabli jest bardzo szkodliwy

Oława Z komina do płuc

Pod koniec sierpnia czytelnik wysłał do redakcji list, bo miał dość wdychania dymu, który unosił się nad ogrodami działkowymi i leciał w stronę budynków. Temat wywołał falę komentarzy w internecie. Sporo osób zarzucało mężczyźnie, że szuka problemu na siłę i jest złośliwy, bo działkowcy mają prawo spalać gałęzie i liście. Otóż nie! Straż miejska coraz częściej bywa na działkach, aby kontrolować sytuację ze spalaniem odpadów. Ale problem jest nie tylko z tym

Do wielu wciąż nie dociera, że spalanie plastikowych butelek, szmat i innych śmieci jest bardzo szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Niektórym jest to po prostu obojętne, a jeszcze inni nie mają pieniędzy na węgiel, więc do pieca wrzucają dosłownie wszystko. Na szczęście są też tacy, którzy na to reagują. – Rośnie świadomość i mamy coraz więcej zgłoszeń od mieszkańców, którym to przeszkadza – mówi Piotr Gawerski, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Oławie. – Mamy upoważnienie od burmistrza do prowadzenia takich kontroli. Możemy wejść do domu i sprawdzić, czym się pali. Jeżeli osoba nie wpuści, to może odpowiadać karnie za przestępstwo, ale z tym raczej nie mamy problemów, bo większość ludzi nas wpuszcza.

Jeżeli chcesz zgłosić, że ktoś spala śmieci w Oławie, dzwoń na numer alarmowy 986

Piotr Gawerski, zastępca komendanta SM w Oławie, zapowiada, że będzie coraz więcej kontroli dotyczących spalania wszelkich odpadów. Strażnicy nie tylko będą wypisywać mandaty, ale też pouczać. – W pierwszej kolejności zależy nam, aby edukować mieszkańców