Włamali się do kościoła. Są w rękach policji. ZOBACZ VIDEO

Włamali się do kościoła w Brzezimierzu. Chcieli wejść do drugiego w Psarach. Nie mieli żadnych skrupułów.

Pisaliśmy o tym obszerny artykuł na początku maja tego roku: Złodzieje zniszczyli drzwi i wybili okno. Ukradli sprzęt elektroniczny, próbowali otworzyć tabernakulum. Powyginali blachę, uszkodzili zamek, ale nie dali rady go otworzyć. Na podłodze zostawili ślady krwi



Do tego włamania doszło prawdopodobnie z soboty na niedzielę (24 kwietnia). Nikt nic nie widział i nie słyszał. Żadnego samochodu i obcych ludzi. Po wsi krążyło kilka wersji mówiących o tym, co działo się tej nocy. – Prawdopodobnie podjechali od tyłu, polną drogą – mówił nam wtedy Piotr Mycek, sołtys Brzezimierza. – Nie wiadomo, o której godzinie. Przypuszczam, że na pewno nie parkowali przed kościołem, bo to sam środek wioski. Obok mieszka sąsiad, w pobliżu jest pies, który na pewno zacząłby szczekać. Nikt z mieszkańców nie widział niczego podejrzanego. Weszli przez te boczne drzwi, są teraz połamane. Wybili też okno, ale wydaje mi się, że zrobili to już od środka, bo szkło leży na zewnątrz kościoła. Nie wiem jaki mieli powód. Może to był jakiś narkoman, który potrzebował pieniędzy, dlatego starał się wynieść wszystko, co zobaczył. Przecież tabernakulum i kielich, który jest w środku, to nie jest towar chodliwy… No bo jak i gdzie to sprzedać? Ma przede wszystkim wartość sentymentalną. Chyba że działali na czyjeś zlecenie…

Co zginęło z kościoła pw. św. Krzyża. – Instrument klawiszowy, wzmacniacz, mikrofony – mówi podinsp. Alicja Jędo z KPP w Oławie. – Sprawcy uszkodzili też tabernakulum. Spowodowali straty na blisko 8 tys. złotych.



Te same osoby próbowały dostać się do kościoła w Psarach. Tam uszkodzili drzwi, ale nie weszli do środka. – Tu spowodowali straty na 1000 złotych – dodaje Jędo.

***

9 października policjanci z Oławy zatrzymali kobietę i mężczyznę, którzy są podejrzani o kradzież z włamaniem do kościoła w Brzezimierzu.

– Policjanci wysłani na miejsce zdarzenia zabezpieczyli ślady włamania, przesłuchali osoby mogące posiadać informacje na temat okoliczności tego zdarzenia – mówi podinsp. Alicja Jędo z KPP w Oławie. – Funkcjonariusze wykonali szereg czynności procesowych, które miały pomóc w ustaleniu i zatrzymaniu sprawców tego przestępstwa. Szczegółowa analiza zebranych materiałów a także weryfikacja zebranych dowodów w sprawie spowodowała, że 9 października policjanci wydziału kryminalnego zatrzymali dwie osoby podejrzewane o ten czyn i usiłowanie włamania do kościoła w Psarach. Okazali się nimi 20-letnia mieszkanka gminy Żórawina i 21-letni mieszkaniec gminy Domaniów.

Oboje czekają teraz na decyzję sądu. Za popełnione przestępstwa grozi im kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

(AH)

Video: Źródło KPP w Oławie

Zdjęcia zrobione kilka dni po włamaniu. Fot. gazeta.olawa.pl