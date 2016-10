Ważne! Od dziś możesz anonimowo zgłosić zagrożenie! To tylko kilka kliknięć

Ktoś często źle parkuje, pije alkohol w miejscu niedozwolonym, zakłóca ciszę nocną, jeździ quadem po lesie, kłusuje, przekracza prędkość lub robi jeszcze coś niezgodnego z prawem…? Teraz możesz to zgłosić wykonując zaledwie kilka kliknięć. UWAGA! Nie musisz podawać swoich danych. Dziś ruszyła krajowa mapa zagrożeń. Do wyboru masz 25 najbardziej uciążliwych zagrożeń. Już możesz wskazać ulice, w których występują…

– Ten pomysł nam bardzo się podoba i mamy nadzieję, że społeczeństwu również – mówi kom. Paweł Urbańczyk, pełniący obowiązki komendanta KPP w Oławie. – Będziemy mieć teraz więcej pracy, ale od tego jesteśmy. Liczę na to, że mapa zagrożeń spowoduje, że anonimowa interakcja (policja-obywatel) nabierze takiego wymiaru, że będziemy mieli na bieżąco informacje o zagrożeniach.

Trzeba pamiętać o bardzo ważnej kwestii, że mapa zagrożeń nie jest zgłoszeniem interwencyjnym, czyli nie zastępuje telefonu na numer alarmowy! Za pomocą mapy zagrożeń zgłaszamy zjawiska społecznie uciążliwe i wymagające interwencji policji, ale nie powinniśmy korzystać z niej, gdy ktoś pilnie potrzebuje pomocy lub np. jesteśmy świadkiem włamania. – Dyżurny cały czas ma wgląd do takiej mapy i jeśli zobaczy, że nagle z jednego miejsca będzie kilkadziesiąt zgłoszeń z różnych komputerów, to oczywiście podeśle tam patrol, ale należy pamiętać, że ta aplikacja nie zastępuje numeru 997 lub 112. Chodzi o te zgłoszenia, które nie są tak poważne – dodaje asp. sztab. Witold Walkowiak, jeden z koordynatorów mapy zagrożeń w oławskiej KPP

Kolejna ważna sprawa. Z jednego komputera można wysłać jedno zgłoszenie na dobę! – Chodzi o to, żeby nie zalała nas masa zgłoszeń od kogoś, kto jest „dowcipny”, chce nam zgłaszać interwencje i klikać po całej mapie, po to żebyśmy jeździli to sprawdzać… – dodaje p.o. komendanta kom. Urbańczyk

Jakie sytuacje należy zgłaszać? Przykładowo na oławskim Miasteczku w pobliżu parku w piątki w godzinach 20.00-24.00 jest spożywany alkohol. Zaznaczamy to miejsce na mapie z datą i godziną. – Wtedy patrol pojawi się, żeby to sprawdzić. Jeżeli np. był to jednorazowy incydent i policja go nie potwierdzi, to nie znaczy, że o tym miejscu zapomnimy, przyjedziemy tam znowu za jakiś czas – dodaje asp. sztab. Przemysław Zawłodzki, koordynator mapy zagrożeń bezpieczeństwa.

– Bardzo ważne jest też to, że obywatel zgłasza interwencję przez internet i widzi na komputerze, co się dzieje z jego zgłoszeniem – dodaje kom. Urbańczyk. – Zakładamy, że za dwa dni znów wejdzie na mapę żeby sprawdzić, swoje zgłoszenie – wystarczy, że najedzie kursorem na to kółko, które pojawiło się w miejscu zgłoszenia i jest tam informacja, że jest to weryfikowane przez policję.

Co się dzieje po dodaniu takiego zgłoszenia? Najpierw w zaznaczonym na mapie miejscu pojawia się kolor zielony, kiedy policja odczyta zgłoszenie i zaczyna działać zmienia się na żółty, jeśli jest zweryfikowane i potwierdzone ma kolor czerwony, a jeśli niepotwierdzone to kropka znika.

– Dziś kiedy tylko mapa zagrożeń wystartowała, dowcipniś zaznaczył, że na Kopernika 1 czyli w KPP w Oławie jest spożywany alkohol… Zweryfikowaliśmy szybko i okazało się, że nikt tutaj nie spożywa alkoholu – śmieje się kom. Urbańczyk. – Było też zgłoszenie w województwie małopolskim, że w rzece odbywają się wyścigi samochodowe…

Jest 25 różnych najbardziej uciążliwych zagrożeń i możemy je wybrać z listy. Link do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa znajduje się na każdej stronie internetowej policji. http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html

– Każde zgłoszenie będzie przez nas sprawdzone i zweryfikowane. Mamy na to kilka dni – dodaje Walkowiak.

Używanie takiej mapy jest bardzo intuicyjne. Najpierw klikamy w przycisk „mapa zagrożeń bezpieczeństwa”. Po tym pojawia się mapa, a w dolnym lewym rogu ekranu widzimy czerwone kółko, na które klikamy, aby wybrać zagrożenie, o którym wiemy, że dość często się powtarza w danym rejonie. Następnie wybieramy punkt na mapie, zaznaczamy miejsce i wpisujemy datę zdarzenia. Po tym policja weryfikuje zgłoszenie…

Poniżej krok po kroku jak to działa…

KROK 1 Wchodzimy na stronę: http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html

akceptujemy regulamin i wybieramy przycisk mapa zagrożeń bezpieczeństwa

KROK 2 W lewym dolnym rogu znajduje się przyciska. Za jego pomocą wybieramy rodzaj zagrożenia

KROK 3 DO WYBORU masz następujące zagrożenia (po tym jak wybierzesz jedno z nich zaznacz na mapie, gdzie występuje)

Oprócz mapy zagrożeń działa również aplikacja mobilna „Moja komenda”. Jest do pobrania na smartfony lub tablety. Dzięki niej możemy bezpośrednio skontaktować się ze swoim dzielnicowym. Wystarczy, że w aplikację wpiszesz nazwę i numer ulicy, a wtedy zobaczysz informację, kto odpowiada za rejon w którym mieszkasz. Dzięki aplikacji możesz się również skontaktować z dyżurnym danej komendy – wystarczy wcisnąć zieloną słuchawkę… Aplikacja jest do pobrania m.in. przez sklep Google Play.

Dyżurny policji na bieżąco śledzi mapę zagrożeń

(AH)

JAK UŻYWAĆ MAPY ZAGROŻEŃ? Pobierz instrukcję instrukcja_uzytkownika_krajowej_mapy_zagrozen_bezpieczenstwa