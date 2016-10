Zderzyły się trzy auta. Kilka osób w szpitalu

Do poważnego wypadku doszło po godzinie 15.00 na trasie Janików- Minkowice Oławskie. 42-latek kierujący volkswagenem passatem jechał w kierunku Minkowic Oławskich, na poboczu zobaczył leżący w rowie samochód. Zatrzymał się, aby sprawdzić, czy komuś coś się stało. Zanim zdążył wysiąść w jego auto wjechał 52-letni kierowca chryslera. – Po tym nadjechała 23-letnia kierująca renault, która uderzyła w chryslera. W wyniku tego volkswagen wpadł do rowu i dachował – mówi podisnp. Alicja Jędo z KPP w Oławie. Wszyscy kierujący trafili do szpitala, oprócz nich jeszcze dwóch pasażerów, którzy jechali w chryslerze.

Do podobnego wypadku doszło dziś rano na autostradzie A4 (kierunek Katowice), wtedy 68-latek z toyoty nie dostosował prędkości do warunków drogowych i wjechał w stojącego w korku opla. W wyniku tego zdarzenia również kilka osób trafiło do szpitala.

(AH)