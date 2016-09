Zatrucie w fabryce. Ewakuacja i kilka osób w szpitalu

Po godzinie 20.00 służby zostały wezwane do Godzikowic do fabryki Eberspacher. Z wstępnych informacji wynika, że pracownicy zatruli się substancją chemiczną. Według informacji z godz. 21.00 cztery osoby zostały zabrane do szpitala, resztę pracowników ewakuowano (około 70 osób). Na miejscu oprócz pogotowia i policji są jednostki straży pożarnej z powiatu i specjalne jednostki chemiczne z Wrocławia.

Wkrótce więcej informacji.

AKTUALIZACJA godz. 21.25 – Przyszliśmy do pracy na nockę – mówią pracownicy. – Malowali podłogę jakąś chemią i obok działała produkcja, nagle kobiety na linii zaczęły mdleć. Jeden chłopak wymiotował. Wyprowadzono wszystkich i wywietrzono zakład.