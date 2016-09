Daniel potrzebuje pomocy

Miał wypadek i szuka sprawcy

14 września między godziną 17.00 a 18.00, na odcinku drogi pomiędzy Kopaliną a Piekarami w gminie Jelcz-Laskowice doszło do wypadku z udziałem mojej osoby – pisze na swoim Facebooku Daniel Iwański. – Kierujący czarnym stosunkowo nowym autem, bliżej nieokreślonej marki, poruszał się w stronę Kopaliny, chcąc wykonać manewr wyprzedzania dwóch pojazdów, wyjechał wprost przed maskę mojego samochodu na tak zwaną czołówkę. Nie miałem żadnych szans, chcąc uniknąć karambolu zjechałem na pobocze, a następnie dachowałem swoim pojazdem. Policja wezwana na miejsce wypadku załamała ręce, ponieważ sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia. Świadkowie potwierdzają to, co się stało, jednak nie zwrócili uwagi na numer rejestracyjny samochodu. Ich uwagę zajęła chęć pomocy mojej osobie. Proszę Was, może ktoś wtedy jechał tą drogą, może ktoś ma wideorejestrator i zarejestrował sytuację. Może ktoś z Was posiada monitoring na swojej posesji i ma możliwość odtworzenia takiego nagrania? Na chwilę obecną jestem poszkodowany, auto do kasacji. Niewinny całej tej sytuacji pozostałem na lodzie! Nikt mi nie zwróci za całkowicie uszkodzone auto, bo winny zbiegł z miejsca wypadku.

Jeśli ktokolwiek, cokolwiek wie, może się skontaktować z komendą policji w Jelczu-Laskowicach lub zadzwonić bezpośrednio do Daniela, pod numer telefonu: 792-043-694.

Opr. (kt)