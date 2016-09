Zabiła, bo się broniła?

Wrocław/Oława Pierwsza rozprawa Na postawione w tytule pytanie twierdząco odpowiada mecenas Michał Prus – obrońca 21-letniej oławianki. Odmiennego zdania jest Prokuratura Rejonowa w Oławie, która zarzuca tej kobiecie świadome i celowe zamordowanie 38-letniego Rafała F. Przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu rozpoczął się 12 września proces Moniki D.

Do tragicznego zdarzenia doszło nad ranem 30 marca 2015, w punktowcu przy ulicy Żołnierzy Armii Krajowej 6. Według ustaleń policji i prokuratury, dzień wcześniej, około godziny 20.00, do mieszkającego tam samotnie mężczyzny przyszły zaprzyjaźnione ze sobą młode oławianki – Monika D. i Anna M., by odebrać od gospodarza odzież, przeznaczoną dla dzieci jednej z nich. Wizyta szybko zmieniła się w rozrywkową imprezę, w czasie której Rafał F. zażywał amfetaminę i to samo proponował goszczącym u niego dziewczynom. Miła atmosfera skończyła się nad ranem, gdy gospodarz chciał uatrakcyjnić zabawę elementami seksualnymi. Gdy rozebrany do naga rzucił się na Annę M., został zaatakowany przez Monikę D., która zadała mu cios w szyję nietypowym nożem, ze specjalną gumową rączką, prawdopodobnie wykonaną przez Rafała F. Podczas imprezy właściciel mieszkania często przenosił ten nóż z kuchni do pokoju i z powrotem. Monika D. zeznała później na policji, że gdy w pewnym momencie obudziła się w nocy po dłuższej drzemce, leżała na wersalce częściowo rozebrana, z rękami położonymi nad głową i skrępowanymi czarnym paskiem, a Rafał F., przykładając jej ten nóż do szyi, lizał i obmacywał intymne części jej ciała.

Gdy zraniony mężczyzna zalał się fontanną krwi, przerażone kobiety uciekły z mieszkania, zabierając ze sobą narzędzie, którym jedna z nich zadała – jak się okazało – śmiertelny cios. Rafał F. wybiegł z mieszkania na klatkę schodową i krzyknął do napotkanej tam sąsiadki: – Ratuj!!! Kobieta podała mu ręcznik i zadzwoniła na pogotowie, ale zanim ekipa ratunkowa dotarła na miejsce, trafiony w tętnicę szyjną Rafał F. wykrwawił się na śmierć.

