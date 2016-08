Gdzie jest Grzegorz? Wiesz coś? AKTUALIZACJA!!!

POWIAT

Zaginął 26-letni mieszkaniec. Grzegorz Król wyszedł z domu 20 sierpnia i do te pory nie wrócił. Wiesz, co się z nim dzieje, koniecznie daj znać rodzinie lub policji.

Grzegorz Król ma 26 lat, wzrost 190 cm, włosy czarne krótko ścięte, jest szczupłej budowy ciała, ubrany był w niebieski dżinsy, koszulkę z napisem „STOP KATOM W NIEBIESKICH MUNDURACH „, buty sportowe czarno-czerwone.

Posiada tatuaże na lewej nodze – na łydce flaga ze znakiem Polski Walczącej, na prawym przedramieniu napis „Edyta i daty”, na lewym przedramieniu napis „Boże chroń moją rodzinę'”, na plecach na prawej łopatce jest umieszczony wizerunek głowy ‚WILKA”. (może mieć na sobie czarne spodenki, miał na przebranie i fioletową koszulkę z napisem „DUKE” )

Ostatni raz był widziany około godziny 06:00 – 21 sierpnia w okolicy pasażu Grunwaldzkiego we Wrocławiu, kierował się do pracy w okolice ul. Mickiewicza we Wrocławiu.

Do pracy nie dotarł. Od tamtej pory nie ma z nim żadnego kontaktu. Rodzina powiadomiła policję. – Z informacji jakie uzyskaliśmy to nie przebywa jako zatrzymany na okres 48 godzin oraz nie przebywa w żadnym Wrocławskim szpitalu – mówią. – Telefony Grzegorza nigdzie się nie logują oraz on też nie jest aktywny na żadnych portalach społecznościowych.

Jeżeli ktokolwiek posiada jakąkolwiek informację, co może dziać się z naszym synem i bratem bardzo prosimy o kontakt. Bardzo martwimy się o Grzegorza, takie zniknięcie nie jest w jego stylu i nie miał żadnych powodów aby zniknąć, nigdy nie zdarzyła się sytuacja, aby Grzegorz nie dawał żadnej informacji gdzie przebywa. Osoby, które widziały się z Grzegorzem lub jego widziały proszone są kontakt z nami lub komisariatem policji w Jelcz-Laskowice

AKTUALIZACJA!!! Godz. 12.50 Rodzina właśnie poinformowała, że Grzegorz się odnalazł. – Dziękuję wszystkim za wsparcie i pomoc

Mój syn odnalazł się i żyje. O szczegółach poinformujemy później teraz jadę po moje dziecko. Wszystkim dziękuję – mówi Dorota Król.

Fot. arch. rodzinne