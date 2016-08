Straszny wypadek. Motocyklista nie żyje

Utrudnienia na trasie Godzikowice-Gać – droga jest całkowicie zablokowana. Około godziny 11.00 w pobliżu mostku doszło do czołowego zderzenia motocyklisty z autem osobowym. Na miejscu straż pożarna, pogotowie i policja, która ustala przyczyny wypadku. Pracuje tam również prokurator. Ofiara śmiertelna wypadku to 25-letni mieszkaniec Brzegu. Motocyklista jechał w kierunku Oławy, po uderzeniu w osobówkę wyleciał na kilkadziesiąt metrów. To bardzo drastyczny wypadek. Ciało jest mocno uszkodzone. Z motocykla niewiele zostało. Kierowca skody (47-letni mieszkaniec gminy Oława) został przewieziony do szpitala, jest na obserwacji.

Aktualizacja godz. 12.30 – jak informuje policja droga będzie zablokowana jeszcze przez około dwie godziny.



Około godziny 15.00 wznowiono ruch.

AKTUALIZACJA. O to co wydarzyło się na tej trasie zapytaliśmy w prokuraturze: – Z wstępnych ustaleń wynika, że kierowca skody, jadący w stronę Brzegu wyprzedzał inne pojazdy, nie zachował należytej ostrożności i czołowo zderzył się z prawidłowo jadącym motocyklistą – mówi prokurator Renata Procyk-Jończyk z Prokuratury Rejonowej w Oławie. – Kierowca skody nie został jeszcze przesłuchany, nie pozwala na to jego stan zdrowia. Z oławskiego szpitala został wczoraj przetransportowany śmigłowcem do Wrocławia. Jego stan jest poważny.

Fot. Jerzy Kamiński