Ukradli ciągnik wart 800 tysięcy złotych. Pięciu zatrzymanych

Działania zainicjowane przez policjantów z Oławy doprowadziły do odzyskania skradzionego na terenie gminy Oława, ciągnika rolniczego o wartości 800 tys. złotych. Policja zatrzymała pięciu sprawców tego przestępstwa. Ponadto zawnioskowała do prokuratury o zastosowanie środków zapobiegawczych wobec wszystkich podejrzanych. Mężczyznom grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

11 marca Komenda Powiatowa Policji w Oławie przyjęła zgłoszenie o kradzieży ciągnika rolniczego z posesji poszkodowanego. Jak się okazało złodzieje pokonali zabezpieczenie fabryczne pojazdu i odjechali. Oławscy policjanci podjęli działania, w wyniku których ustalono, iż pojazd może znajdować się w jednej z miejscowości na terenie województwa łódzkiego. Informacja ta została natychmiast przekazana dyżurnemu Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Funkcjonariusz zadysponował do dalszych działań policjantów z podległych mu jednostek (Łowicz, Zgierz Kutno), którzy po krótkim pościgu zatrzymali czterech mężczyzn, mieszkańców powiatu zgierskiego, mogących mieć związek ze zdarzeniem. W miejscu ujawnienia skradzionego ciągnika przeprowadzono szereg czynności procesowych, do których włączyli się także policjanci z wydziału kryminalnego i dochodzeniowo-śledczego z oławskiej komendy. Kompleks czynności realizowanych w tej sprawie został objęty bezpośrednim nadzorem przez Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Oławie

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów pięciu sprawcom kradzieży z włamaniem. Oławska Policja wystąpiła z wnioskiem do prokuratury o zastosowanie środków zapobiegawczych wobec podejrzanych. Wszyscy zatrzymani wcześniej byli karani za przestępstwa przeciwko mieniu i inne.

Tym razem grozi im kara pozbawienia wolności do 10 lat.

Źródło KPP w Oławie