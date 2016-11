MINUS (-)

Obok pasażu handlowego przy ul. 3 Maja w Oławie brakuje miejsc parkingowych dla inwalidów. Czytelnik zwraca uwagę na tę sytuację i ubolewa, że nikt do tej pory się tym nie zajął. Potwierdzamy i apelujemy do zarządcy parkingu – może warto wyznaczyć takie miejsce? Nie da się ukryć, że jest tam bardzo ciasno, przez co nawet pełnosprawni mają czasem problem z parkingiem.

Ukłon w stronę tych, którzy na co dzień mają trudniej, na pewno nikomu by nie zaszkodził.

(kt)