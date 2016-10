Dorosły wypala kable, a obok stoi dziecko…

Kolejny przykład do naszej rubryki „MINUS”, chociaż w tym wypadku sam minus to za mało… Dziś w zagajniku za Chwalibożycami mężczyzna wypalał kable. Czarny i gęsty dym był momentami widoczny z kilku kilometrów. Na miejscu okazało się, że ten człowiek rozpalił spore ognisko, do którego wrzucił stertę przewodów, kolejną porcję miał w dostawczym samochodzie. Na niedzielną „wycieczkę” zabrał ze sobą kilkuletnie dziecko, które stało w pobliżu ognia i toksycznego dymu. Jak można być tak bezmyślnym i szkodzić nie tylko środowisku, ale i najbliższym…? Wielokrotnie pisaliśmy o tym, że niektórzy palą w piecach dosłownie wszystkim, informowaliśmy również, co za to grozi i że jednymi z najbardziej groźnych dla zdrowia są właśnie toksyny z wypalanych kabli. Jak widać na zdjęciach, niektórzy wydają się kompletnie nieświadomi lub po prostu takich udają…

(AH)