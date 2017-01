Natalia Kukulska w nowej odsłonie już w lutym!

Natalia Kukulska to jedna z najbardziej znanych i cenionych polskich wokalistek o bardzo bogatym dorobku artystycznym. Debiutowała jako siedmiolatka i artystycznie przeszła długą drogę. Jest perfekcjonistką – utalentowaną i pracowitą. Współkomponując i pisząc teksty piosenek ciągle rozwija swoją pasję. W swojej “dorosłej” karierze nagrała 8 solowych albumów, z których większość osiągnęła status złotej, platynowej lub multi platynowej płyty. „Ósmy Plan” to jej ostatni, podwójny album. Jest on kolejnym po „Sexi Flexi” i „Comix” wydawnictwem, na którym artystka konsekwentnie podąża swoją, odważną i nie zawsze bliską mainstreamowi drogą. Drogą, która zdobyła uznanie branży. O ostatniej płycie możemy przeczytać: „Dzieło skończone. Najlepsza płyta w karierze Natalii. Spokojnie nadaje się na materiał eksportowy.” ( T-Mobile Music.pl ). „To najlepszy album w jej dorobku.Pokazuje Natalię jako w pełni dojrzałą artystkę, która nie musi się podpierać sławą swych rodziców (zresztą nigdy tego nie robiła), tworzącą w pełni autonomiczną muzykę, pomysłowo czerpiącą zarówno z klasyki, jak i współczesności popu, soulu i elektroniki. Jeśli dodamy do tego inteligentne teksty, dalekie od banału i sztampy, momentami refleksyjne, momentami zabawne, album ukaże nam Natalię jako jedną z najciekawszych dziś wokalistek polskiej sceny piosenkowej.”( Onet )

Na koncie ma wiele nagród i aż 11 nominacji do nagrody Fryderyk. Solowa dyskografia artystki to następujące tytuły: “Ósmy plan” (2015) „CoMix” (2010), „Sexi Flexi” (2007), „Natalia Kukulska” (2003), „Tobie” (2001), „Autoportret” (1999), „Puls” (1997), „Światło” (1996 ).

Jesienią 2016 roku Artystka zdecydowała się zostać jednym z trenerów w programie „The Voice of Poland”, co wyczynowo połączyła z niezwykle intensywnym koncertowaniem oraz nagrywaniem nowego albumu. Wszystko wskazuje na to, że w roku 2017 Natalia wcale nie zamierza zwolnić tempa.

Na koncercie w Centrum Sportu i Rekreacji Jelcz-Laskowice można spodziewać się energetycznej, wyjątkowej atmosfery oraz analogowych, elektronicznych brzmień. Oprócz swoich dobrze znanych publiczności przebojów, Natalia wykona zupełnie premierowe utwory pochodzące z nowej płyty Artystki, której premiera odbędzie się w maju 2017 roku.

Natalii na scenie towarzyszył będzie zespół w składzie: Michał Dąbrówka (perkusja), Archie Shevsky (syntezatory analogowe) oraz Marcin Górny (klawisze).

Bilety w cenie 30 zł dostępne od 16 stycznia w kasie sekretariatu Centrum Kultury.

Źródło Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach

www.facebook.com/mgckJL