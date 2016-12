Centrum Sztuki zaprasza na spektakl „Boeing Boeing”.

To komedia sytuacyjna autorstwa francuskiego dramaturga Marca Camolettiego. W 1991 roku została wpisana do księgi Guinessa za rekordową ilość wystawień – 17 500 w 55 krajach świata. W 2008 roku zaś nagrodzona została prestiżową Tony Awards – odpowiednikiem Oscara w świecie teatru. Sztuka opowiada historię Maksa i jego narzeczonych, wszystkie są stewardesami. Każda z nich sądzi oczywiście, że to ona jest tą jedyną. Dzięki precyzyjnej organizacji i pomocy niezawodnej choć nie stroniącej od sarkastycznych uwag służącej, Maksowi zawsze udaje się skoordynować wizyty kolejnych narzeczonych. Co stanie się jednak, gdy z powodu niewielkich zmian w ruchu lotniczym, wszystkie one zjawią się u Maksa niemal w tej samej chwili?