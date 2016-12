Oławski Jarmark Bożonarodzeniowy

O godz. 12.00 rozpoczął się w Rynku oficjalnie.

Potrwa do godz.20.00, a jutro od godz.10.00 do godz.20.00. Dziś jeszcze o godz.15.30 rozstrzygnięcie konkursu na bożonarodzeniowy makowiec, a o godz. 16.00 „rozświetlenie dekoracji świątecznych” oraz szopki bożonarodzeniowej z żywymi zwierzętami, a także wspólne kolędowanie. Czeka na Was ponad 70 wystawców z całej Polski.

Organizatorami jarmarku są oba samorządy oławskie – miejski i gminny.

fot. Jerzy Kamiński