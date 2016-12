„Koronka” w pierwszej setce w kraju

OŁAWA Dobry wynik

W szóstej edycji Rankingu Bibliotek „Rzeczpospolitej” Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Oławie zajęła 73 miejsce spośród 2300 bibliotek, do których trafiły ankiety (odpowiedziało 800)



Pierwsza piątka najlepszych to Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin, dalej biblioteki z Włodawy i Polanicy-Zdroju, następnie placówki z Łomży i ze Światek. Redakcja „Rz” wysłała ponad 2300 ankiet do wszystkich gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast. Otrzymała ponad 800 odpowiedzi na pytania m.in. o powierzchnię biblioteki w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, o liczbę zatrudnionych w placówce, wielkość księgozbioru ogółem i tego nabytego po 2005 roku, czyli względnie nowego. Pytania ankiety dotyczył też dotacji podmiotowej dla biblioteki w budżecie gminy, pozyskanych przez bibliotekę środków pozabudżetowych, dostępnych dla czytelników tytułów prasowych, dostępu do nowych mediów (strona internetowa, wi-fi, stanowiska komputerowe). Organizatorów rankingu interesował kołka działające przy bibliotece, dostępność zbiorów dla osób niepełnosprawnych. Opracowując zestawienie korzystano też z danych Głównego Urzędu Statystycznego o liczbie czytelników w bibliotece w przeliczeniu an 1000 mieszkańców, o liczbie wypożyczonych książek.

– Jasne, że się cieszę – mówi Janina Kordys

(ck)