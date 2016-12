Magicznie, nastrojowo i świątecznie

W Centrum Sportu i Rekreacji można było dziś zobaczyć spektakl baletowy „Dziadek do orzechów”. Sala wypełniła się po brzegi!

To fenomen w historii baletu – wzorzec klasycznego piękna, niezmiennie ujmujący publiczność. To również najpoważniejsze wyzwanie dla tancerzy i choreografów. Balet Piotra Czajkowskiego przenosi nas do baśniowej krainy tańca i muzyki. W wigilijny wieczór mała dziewczynka dostaje w prezencie tytułowego Dziadka do Orzechów, który w jej śnie staje się księciem z bajki, a ona jego księżniczką. W kolejnych scenach balet wykonuje charakterystyczne tańce: Taniec Wieszczki Cukrowej, Taniec Hiszpański, Taniec Arabski, Taniec Chiński, Trepak (Taniec Rosyjski), Taniec Pasterski oraz końcowy Walc Kwiatów. Wyrazistość ruchów tancerzy, fantastyczna choreografia, magia świateł, dekorowane cekinami stroje i urzekająca scenografia – wszystko to składa się na zapierający dech w piersiach, bajkowy występ Lwowskiego Narodowego Baletu.

Spektakl jest wspólnym dziełem Lwowskiego Narodowego Teatru Opery i Baletu oraz Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej.

Organizatorzy (Miejsko-Gminne Centrum Kultury) przygotowali też niespodziankę. Podczas antraktu na sali pojawił się Święty Mikołaj z wielkim worem cukierków. Dzieci były zachwycone!

Fot. Kamil Tysa

