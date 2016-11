Nowe spojrzenie na muzyczne arcydzieło Brechta i Weilla – w stylu czarnego komiksu.

Londyn przygotowuje się do uroczystej koronacji królowej. Złodzieje są w gotowości, dziwki czekają na okazję, policja z trudem stara się utrzymać cały ten rozgardiasz pod kontrolą. Państwo Peachum, nieoficjalni przywódcy londyńskich żebraków, także wyczekują dnia koronacji jako okazji do dużego zarobku. Radosny nastrój małżonków mąci tylko to, że ich córka Polly nie wróciła na noc do domu. Za chwilę okaże się, że dziewczyna poślubiła przestępcę, nożownika Mackie Majchra.

„Opera za trzy grosze” powstała z inspiracji „Operą żebraczą” Johna Gaya z 1728 roku. Dzieło z gatunku ‘ballad opera’, luźno złożone z ciągu dialogów, piosenek i arietek odnoszących się do aktualnej sytuacji społeczno-obyczajowej, odkrył ponownie Brecht i na jego bazie postanowił stworzyć współczesną wersję. O skomponowanie muzyki zwrócił się do uważanego wówczas za jednego z najbardziej awangardowych kompozytorów – Kurta Weilla. Muzyka okazała się przebojowa, a najbardziej znany song „Ballada o Mackie Majchrze” do dziś bywa wykonywany przez najwybitniejszych śpiewaków estrady i opery.

National Theatre wystawia „Operę za trzy grosze”, starannie dobierając realizatorów i wykonawców. Adaptacji dokonał Simon Stephens („Dziwny przypadek psa nocną porą”), reżyseruje Rufus Norris, dyrektor artystyczny NT („Każdy”, „Zawsze piękne”). Scenografię zaprojektowała Vicki Mortimer, która swoją karierę zaczynała u boku słynnego brytyjskiego choreografa Wayne’a McGregora. Za stronę muzyczną odpowiada David Shrubsole, choreografię przygotowała Imogen Knight, reżyserii świateł podjął się Paule Constable, wybitny realizator oświetlenia współpracujący z najważniejszymi scenami teatralnymi i operowymi świata, z nowojorską The Metropolitan Opera włącznie. W głównych rolach zobaczymy Rory’ego Kinneara („Hamlet”, Bill Tanner w trzech filmach o Jamesie Bondzie) jako Mackie Majchra oraz Rosalie Craig („Jak wam się podoba”) jako Polly Peachum.

Obsada:

Sarah Amankwah jako Filch

Hammed Animashaun jako Jimmy ‘Retail’

Toyin Ayedun-Alase jako Vixen

Jamie Beddard jako Matthias, znany także jako Cień

Rebecca Brewer jako Betty

Andrew Buckley jako Walter, znany także jako Uczony

Ricky Butt jako Ruby

Rosalie Craig jako Polly Peachum, córka Celii i Jonathana

Matt Cross jako oficer Smith

Peter De Jersey jako inspektor „Tygrys” Brown

Haydn Gwynne jako Celia Peachum

Nick Holder jako Jonathan Jeremiah Peachum, jej mąż

George Ikediashi jako Śpiewak uliczny

Rory Kinnear jako kapitan Macheath, znany także jako Mackie Majcher

Debbie Kurup jako Lucy Brown

Sharon Small jako Jenny Diver

Dominic Tighe jako Robert, znany także jako Lodziarz

oraz Mark Carroll, Conor Neaves, Wendy Somerville

Zespół muzyczny:

David Shrubsole, Andy Findon, Christian Forshaw, Sarah Campbell, Richard Hart, Sarah Freestone, Martin Briggs, Ian Watson

Realizatorzy:

Rufus Norris reżyseria

Vicki Mortimer scenografia i kostiumy

David Shrubsole kierownictwo muzyczne

Imogen Knight choreografia

Paule Constable światło

Paul Arditti dźwięk

Rachel Bown-Williams i Ruth Cooper-Brown (RC-ANNIE Ltd.) układ walk

Jeannette Nelson i Cathleen McCarron praca nad słowem

Tom Hughes koordynacja pracy artystycznej

Kurt Weill oryginalna orkiestracja

James Holmes konsultacja muzyczna

Matthew Scott kierownik muzyczny National Theatre

język: angielski

napisy: polskie

czas trwania: około 180 minut (w tym jedna przerwa)

dystrybutor: NAZYWOWKINACH.PL / CIKANEK FILM Sp. z o.o.

Przedstawienie dla widzów od 15 lat (zawiera sceny o charakterze brutalnym, seksualnym oraz z użyciem wulgaryzmów).

bilety: 30 zł N/ 25 zł U

KUP BILET ON-LINE http://www.kultura.olawa.pl/bilety-online/

Źródło Centrum Sztuki w Oławie