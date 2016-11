Świątecznie z Hanną Banaszak

Oława Kultura

W Ośrodku Współpracy Europejskiej „Odra” wystąpi Hanna Banaszek

To niekwestionowana diwa, o której Aleksander Bardini powiedział: – Chcę zostać przy mojej rzetelnej, głębokiej wdzięczności za to, co ona robi. Za co? Na przykład za wspaniałą polszczyznę, która tak bardzo przeszkadza niektórym ludziom w tym, by być współczesnym człowiekiem. Jej nie przeszkadza! Jest to królowa rubata, przy czym nigdy to nie wykracza poza granice dobrego smaku. Jestem jej wdzięczny za mój zachwyt nad tym, co bym nazwał gospodarką wdziękiem , a także za niebywały smak i takt w stosowaniu ozdobników muzycznych, które sama wymyśla i które stają się nie ozdobnikami samymi w sobie, tylko trwałą częścią muzycznej propozycji…

Oławską publiczność uraczy jazzowymi i rozrywkowymi interpretacjami najpiękniejszych kolęd i pastorałek polskich. Zrobi wszystko, by wprowadzić słuchaczy w wyjątkowy świąteczny nastrój. W „Odrze” wystąpi 10 grudnia o 18.00. Bilety są już dostępne. Można je kupować w kasie OWE oraz przez stronę www.kultura.olawa.pl.

(kt)