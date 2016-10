Niezwykła historia Dziadka do Orzechów na mikołajki

Jelcz-Laskowice

Dla dzieci i dorosłych

6 grudnia mieszkańcy powiatu oławskiego będą mieli niezwykłą okazję obejrzenia „Dziadka do orzechów” Piotra Czajkowskiego, przedstawienia pełnego magii, wzruszeń, zachwycających scen tańca, prawdopodobnie najpopularniejszego baletu świata

Warto już dziś zarezerwować wtorkowy wieczór 6 grudnia, aby obejrzeć artystów Narodowego Lwowskiego Balet w hali sportowej Centrum Sportu i Rekreacji, przy ul. Oławskiej 46. Początek przedstawienia o godz. 18.00.

„Dziadek do orzechów” to z pewnością fenomen w historii baletu. Wzorzec klasycznego piękna, niezmiennie ujmujący publiczność. To również najpoważniejsze wyzwanie dla tancerzy i choreografów. Najsłynniejszy balet Piotra Czajkowskiego przenosi nas do baśniowej krainy tańca i muzyki. Spektakl to podróż do krainy marzeń dla każdego widza. Mała dziewczynka dostaje w prezencie tytułowego Dziadka do Orzechów, który w jej śnie staje się księciem z bajki, a ona jego księżniczką. W poszczególnych scenach balet wykonuje charakterystyczne tańce: Taniec Wieszczki Cukrowej, Taniec Hiszpański, Taniec Arabski, Taniec Chiński, Trepak (Taniec Rosyjski), Taniec Pasterski oraz końcowy Walc Kwiatów. Olśniewające, dekorowane cekinami stroje dodają przedstawieniu magii i nadają prawdziwie bajkowego wyrazu. Godna podziwu wyrazistość ruchów tancerzy w połączeniu z fantastyczną choreografią pokazują nam wirtuozerię twórców i tancerzy baletu. Imponująca choreografia, olśniewające kostiumy, magia świateł i urzekająca scenografia – wszystko to składa się na występ Lwowskiego Narodowego Baletu sprawiając, że całość zapiera dech w piersiach. Zdaniem krytyków czarowi spektakli tej grupy baletowej nie można się oprzeć, ani o nich zapomnieć: Tworzą tak wielką sztukę, że jest ona przeżyciem nawet dla tych, co tańca nie lubią. Wrażeń i emocji, jakie wzbudza spektakl nie da się opisać, tego po prostu trzeba doświadczyć.

Organizatorami jelczańskiego spektaklu są burmistrz Jelcza-Laskowic i Miejsko-Gminne Centrum Kultury.

Bilety

Dorośli – 50 zł

Dzieci – 25 zł

Do nabycia w sekretariacie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury