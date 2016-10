Mikołaj dotrze do wszystkich?

Oława Kultura

W Ośrodku Współpracy Europejskiej „Odra” będzie można zobaczyć spektakl „Pierwsza Rozgwiazda czyli Święty Mikołaj na dnie oceanu”

To szalone przedstawienie dla dzieci i młodzieży, którego akcja rozgrywa się pod wodą. Kiedy? W Wigilię Bożego Narodzenia, gdy wszystkie zwierzęta mówią ludzkim głosem. Zwierzęta wodne i różne śmieszne bajkowe postaci postanawiają zorganizować prawdziwą Wigilię w Podmorskim Królestwie.

Główni bohaterowie to Krab Stefan, Rybka Norris i Ślimak Waldek. W Podmorskim Królestwie dzieci wszystkich zwierząt są bardzo smutne w dniu, kiedy wszystkie małe stworzenia na lądzie są radosne – chodzi oczywiście o Wigilię. Św. Mikołaj nigdy nie zjawił się pod wodą, by rozdawać prezenty. Nasi bohaterowie postanawiają to zmienić i sprowadzić św. Mikołaja wraz z prezentami. Ich zadanie nie będzie proste, bo w morzu grasuje banda Rekina Młotka, która chce przeszkodzić w planach bohaterów.

Podczas wyprawy widzowie uczestniczą w poszukiwaniu pierwszej Roz-Gwiazdy na dnie morza, wyścigach w płetwach, budowaniu choinki z wodorostów i innych niezwykłych zadaniach. Bohaterowie spotykają najdziwniejsze oryginały zamieszkujące podmorskie królestwo: Murenę Irenę śpiewająca w duecie z zacinającą się Syreną, Pana Gąbkę – rapującego ekscentryka, Walerego Morświna – eksperta w puszczaniu bączków (zabawkowych), a także Jaśka Śledzia, Stepujące Krewetki, Szkaradniaka, Magistra Homara i Szaloną Ośmiorniczkę.

Czy uda się sprowadzić pod wodę św. Mikołaja? – o tym przekonają się widzowie. Spektakl dopełnia muzyka z elementami śpiewu wielorybów i odgłosów morza. Przed wejściem do sali aktorzy rozdadzą dzieciom wodne okulary, by mogły w pełni korzystać z podwodnego świata. Przedstawienie będzie można zobaczyć 5 grudnia, o godz. 17.00. Bilety kosztują 18 zł. Do nabycia w OWE „Odra” oraz przez stronę www.kultura.olawa.pl.

(kt)