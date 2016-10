Jelcz-Laskowice Kultura Nie masz pomysłu na halloweenowy wieczór? Miejsko-Gminne Centrum Kultury zaprasza na film niemy z muzyką na żywo

Klimatycznemu koncertowi zespołu „Czerwie” towarzyszyć będzie projekcja filmu. „Nosferatu – symfonia grozy” z 1922 roku. Fabuła jest osadzona w czasach XIX wieku. Hrabia Orlok znany jako Nosferatu jest wampirem, który dla utrzymania życia musi odżywiać się ludzką krwią. Do jego zamku w Karpatach przybywa młody handlowiec. Nosferatu widzi miniaturkę pięknej Ellen, żony swego gościa. Urzeczony jej wizerunkiem opuszcza zamek i przypływa do miasta gdzie żyje ta młoda piękność. Wraz z jego przybyciem w mieście wybucha epidemia dżumy.

„Czerwie” to niezależna polska formacja prezentująca alternatywne dźwięki z pogranicza folku, etno, sceny absurdu, teatru i filmu. Muzycy są twórcami i wykonawcami muzyki do wielu projektów teatralno-filmowo-plastycznych. Stworzyli i wykonywali muzykę do spektaklu w reżyserii Piotra Cieplaka „Albośmy to jacy, tacy” na podstawie „Wesela” Stanisława Wyspianskiego.

W swojej dyskografii muzycy mają 5 autorskich albumów. W roku 2004 zespół wydał płytę pt. „Padlina”, na której gościli Maciek Maleńczuk i Andrzej Przybielski. W roku 2012 ukazała się różnorodna stylistycznie płyta „Melanż” uznana przez krytyków za jedną z najlepszych płyt wydanych Polsce w tamtym czasie. Rok później wyszedł krążek „Czerwie Nosferatu Live” będący muzycznym zapisem trasy koncertowej pod tym samym tytułem.

Zespół tworzy obecnie 4 muzyków – Wojtek Zaborowski, Maciek Kudłacik, Paweł Zawarus i Piotrek Bogunia. „Czerwie” znajdują się w ścisłej, polskiej czołówce grup grających „na żywo” muzykę do filmów niemych.

Bilety w cenie 10 zł są do nabycia w sekretariacie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach. Pokój nr 21.

(kt)