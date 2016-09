Wokulski i Łęcka na deskach „Odry”

Teatr Polski z Bielska Białej wystąpi w Ośrodku Współpracy Europejskiej. Aktorzy zaprezentują „Lalkę” w reżyserii Anety Groszyńskiej

Choć powieść ma ponad sto lat, to ambicje, uniesienia i problemy jej bohaterów pozostają ciągle aktualne. Najważniejsze tkwi bowiem w emocjach, w niemożliwej miłości, w zaskakującej aktualności stosunków społecznych. Wielu zadawało i ciągle zadaje sobie pytanie, jaka zasada rządzi tym światem? Izabela Łęcka, jedna z głównych bohaterek powieści, też. I znajduje na nie odpowiedź. Zaczyna wszystko rozumieć w czasie balu. Krok po kroku dedukuje, co za tym wszystkim stoi, co tym rządzi, na czyją cześć jest ten bal. Wszystkich ma w garści Wokulski. Potęgę Wokulskiego zbudował pieniądz. Może więc pieniądz jest na tym ołtarzu, do którego wszyscy się modlą? A skąd ten pieniądz? Z wojny, na wojnie zarobiony. Wojna jest więc bogiem tego świata? A czym jest wojna? Z czego się bierze? Podstawowym założeniem reżyserki było zeskrobanie z powieści narzuconych – utworowi i widzom – szkolnych interpretacji i skojarzeń. Świat „Lalki” jest zbyt obszerny i zbyt wielowarstwowy, by dało się go wpisać w proste opozycje.

Pokaz spektaklu odbywa się w ramach programu „Teatr Polska”, realizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. „Lalkę” w Oławie będzie można zobaczyć 19 września. Początek o godz. 19.00. Normalne bilety kosztują 20 złotych, a ulgowe 10. Wciąż można je nabyć w kasie „Odry” oraz przez stronę www.kultura.olawa.pl.

(kt)