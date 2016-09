Zajrzyjmy do królowej

W Ośrodku Współpracy Europejskiej „Odra” 29 września będzie można zobaczyć retransmisje spektaklu Teatru Narodowego w Londynie pt. „Audiencja”

Przedstawienie to zostało zarejestrowane w 2013 roku na West End w Londynie. Pełna ironicznego humoru sztuka Petera Morgana odpowiada na pytanie o zasadność istnienia monarchii we współczesnej polityce. Odpowiedź będzie zaskakująca.

Dame Helen Mirren ponownie kreuje rolę Elżbiety II. Rolę, dzięki której zdobyła wcześniej Oscara i Złoty Glob. Aktorka jako królowa występuje w przedstawieniu zrealizowanym w Gielgud Theatre.

Zgodnie z kilkusetletnią tradycją, Elżbieta II, królowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, przewodnicząca Wspólnoty Narodów, od 60 lat spotyka się co tydzień z premierem swojego rządu (do tej pory było ich dwunastu). Audiencje odbywają się w pałacu Buckingham i – jak żadne inne zdarzenia w brytyjskim życiu publicznym – mają charakter czysto prywatny. Premiera i królową obowiązuje niepisana umowa, że to, co zostanie powiedziane podczas spotkania, nie może opuścić murów pokoju audiencyjnego. Treści tych rozmów nie znają nawet współmałżonkowie stron.

„Audiencja”stara się złamać tajemnicę tych spotkań, przedstawiając hipotetyczne rozmowy królowej z premierami: od Churchilla, poprzez Thatcher, po Camerona. Każdy z szefów rządu Wielkiej Brytanii inaczej „korzystał” ze spotkań z królową: monarchini była albo powiernikiem, albo spowiednikiem, a spotkania miały charakter intymnych zwierzeń lub burzliwych dyskusji.

Od młodej matki do babki – najbardziej znana na świecie żyjąca królowa konsekwentnie buduje drugą epokę elżbietańską. Kolejni politycy przychodzą i odchodzą, zależnie od wyników wyborów, a Elżbieta II niezmiennie trwa na straży monarchii, czekając na przyjęcie swego następnego premiera.

„Audiencja”to ponowne spotkanie Petera Morgana, scenarzysty słynnego filmu „Królowa”, z Helen Mirren, która w tym obrazie zagrała tytułową rolę. Morgan w swojej sztuce teatralnej znacznie rozbudował i pogłębił wątek królewskich audiencji.

Przedstawienie trwa 175 minut. Pokaz z polskimi napisami będzie można zobaczyć 29 września. Początek o godz. 20.00. Bilety ulgowe kosztują 25 zł, a normalne 30 zł. Można je nabyć w kasie „Odry” oraz przez stronę www.kultura.olawa.pl

(kt)