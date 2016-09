Na początek o tolerancji

Spektaklem „Człowiek dla człowieka” rozpoczęła się tegoroczna Karawana Teatralna

To spektakl ruchu, który powstał na bazie polsko-niemieckiego projektu aktorów z Niemiec i Teatru Formy. Został rozbudowany o nowe wątki i sceny, dzięki czemu na scenie grają też Słowacy. Inscenizacja w połączeniu ze współczesnymi zagadnieniami psychologii społecznej tworzy spektakl pantomimy inspirowany filmem niemieckiego reżysera filmowego i teatralnego Reinera Wernera Fassbindera pt. „Strach zżerać duszę”. Głównym motywem jest asymilacja w Niemczech marokańskiego imigranta, który zakochuje się w dużo starszej od siebie kobiecie. Myślą przewodnią jest szeroko pojęta tolerancja wobec inności, koloru skóry, ubioru, sposobu spędzania czasu wolnego i stosunku do drugiego człowieka. Autorów sztuki szczególnie interesuje stosunek do ludzi różnych narodowości, którzy przybywają i osiedlają się masowo w krajach Unii Europejskiej. Temat jest aktualny i żywy, zmusza do weryfikacji naszej otwartości na innych ludzi, stawia pytanie o jej granice.

O 20.30 na placu przy Młyńskiej rozpoczęła się projekcja filmu „Gabinet doktora Cagliari”. Muzykę do filmu na żywo gra zespół Washing Machine. Już jutro (w sobotę 3 września) dwa spektakle. O 20.30 „Golem Godula” Teatru Małego w Tychach i o 21.30 „Oblicza Salwadora Dali” Teatru Formy.