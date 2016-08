Jesień z Centrum Sztuki

Lato powoli się kończy, więc Centrum Sztuki przedstawia swoją ofertę na jesień.

W tym roku czeka nas sporo wydarzeń. Przygotowaliśmy dla Państwa szereg wydarzeń artystycznych, które pozwolą łagodniej znieść jesienną aurę. Jedną z kulturalnych propozycji są spektakle teatralne. Już we wrześniu w ramach Programu TEATR POLSKA proponujemy spektakl Teatru Polskiego z Bielska Białej „Lalka”. Centrum Sztuki w Oławie już po raz piąty bierze udział w projekcie, corocznie oferując znakomite spektakle polskich scen dramatycznych i komediowych. Tym razem proponujemy klasykę w nowej odsłonie. Jak pisze Aneta Groszyńska, reżyser spektaklu: „Świat „Lalki” jest zbyt obszerny i zbyt wielowarstwowy, by można o nim myśleć w kategoriach „wiernej adaptacji”. Próba taka wymaga przyznania się do sposobu, w jaki „Lalkę” czytamy, wskazania tych wątków, scen, historii, które wydawały się w lekturze najważniejsze, najbardziej poruszające. Wymaga odważnego klucza (odważnego, bo każdy wybór jest jednocześnie rezygnacją).”

Polecamy recenzję spektaklu na www.rozswietlamykulture.pl

W kolejnych miesiącach na deskach OWE ODRA zobaczymy komedię muzyczną KLIMAKTERIUM…I JUŻ w reż. Cezarego Domagały, spektakl dobrze znany teatralnej publiczności, który święci tryumfy na polskich scenach od wielu lat, tym razem zostanie wystawiony w Oławie. W ramach Wrocławskich Spotkań Jednego Aktora w OWE ODRA wystąpi Dorota Stalińska z monodramem „Żmija” wg Aleksy Tołstoja. Przejmująca kreacja znakomitej polskiej aktorki zdobyła już wiele nagród teatralnych, warto osobiście się przekonać o wartości dzieła.

Najmłodszych widzów zapraszamy w grudniu na mikołajkowy spektakl „Pierwsza rozgwiazda”. Bajka o tematyce świątecznej jest dość oryginalna, ponieważ akcja dzieje się pod wodą wśród stworzeń morskich. Mieszkańcy morskich głębin wpadli na pomysł, aby zaprosić do siebie Świętego Mikołaja.

Nowością w naszej ofercie będą retransmisje i transmisje na żywo spektakli z Królewskiego Teatru Narodowego w Londynie (Royal National Theatre London) na ekranie kina ODRA. We wrześniu zapraszamy na „Audiencję” w reż. Stephena Daldry z Helen Mirren w roli Królowej Elżbiety II, a w październiku na spektakl „Frankenstein”. W rolach głównych wystąpią Johny Lee Miller oraz Benedict Cumberbatch. W grudniu zaprezentujemy „Operę za trzy grosze”. Sztuka z muzyką w ośmiu obrazach z prologiem Kurta Weill`a i Bertolta Brechta.

Już od kilku lat w polskich kinach, teatrach i innych instytucjach kultury można oglądać transmisje i retransmisje spektakli operowych, baletowych, teatralnych oraz koncertów muzyki klasycznej. Dzięki materiałom informacyjnym udostępnianym przez dystrybutora – programom dla widzów, streszczeniom treści i polskim napisom nawet mniej wyrobiony widz ma ułatwiony odbiór przedstawień. Mamy nadzieję, iż nasza nowa propozycja spotka się z zainteresowaniem z Państwa strony.

Zachęcamy również do udziału w licznych koncertach planowanych w najbliższym czasie w OWE ODRA. Już wkrótce – 9 września wysłuchamy koncertu Wrocławskiej Orkiestry Barokowej „Różne smaki muzyki – Tafelmusic” w ramach 51. Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans”. Już po raz kolejny gościmy w Oławie muzyków – uczestników jednego z największych i najstarszych polskich festiwali muzycznych.

22 września w Ośrodku Współpracy Europejskiej ODRA odbędzie się niezwykły koncert fortepianowy. Wystąpi SOFYA GULYAK, która należy obecnie do najwybitniejszych pianistek świata. W październiku zapraszamy na koncert Maćka Maleńczuka z programem „Jazz For Idiots” – artysty niebanalnego, określanego jako „nieobliczalny i jednocześnie niezwykle pracowity”. Miłośnikom operetki proponujemy koncert największych przebojów operowych i operetkowych, artyści wykonają znane arie sopranowe i tenorowe. W listopadzie w ramach ZADUSZEK JAZZOWYCH zapraszamy na występ Kuby Badacha „Tribute to Andrzej Zaucha”, artysta zaprezentuje niezapomniane piosenki Andrzeja Zauchy w nowych aranżacjach własnego autorstwa oraz Jacka Piskorza. W grudniu na scenie OWE ODRA wyjątkowy koncert Hanny Banaszak. Kolędy i pastorałki w niezwykłym wykonaniu wybitnej polskiej artystki.

Rok 2016 zakończymy Sylwestrowym Koncertem Galowym, którego transmisję na żywo z Filharmonii Berlińskiej zaprezentujemy w kinie ODRA w dniu 31 grudnia. Jeśli ktoś z Państwa pragnie wziąć udział w tak znamienitym wydarzeniu i pożegnać rok w bardzo kulturalny sposób serdecznie zapraszamy na Młyńską 3 w Oławie.

Jesień w kinie również zapowiada się bardzo interesująco, pojawią się długo oczekiwane tytuły, które można będzie zobaczyć również w kinie ODRA. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni to przedsmak zapowiedzi mocnej polskiej, filmowej jesieni („Ostatnia rodzina”, „Wołyń”, „Jestem mordercą”, „Sługi Boże”) oraz poza festiwalową listą – „Pittbull. Niebezpieczne kobiety” i „Szkoła uwodzenia Czesława M.” Kino światowe zapowiada wiele znakomitych filmów, m.in. takie tytuły jak: Sekretne życie zwierzaków domowych, Bridget Jones 3, Dziewczyna z pociągu, Wonder Woman, Księgowy, Rings, Inferno, Przełęcz ocalonych czy Łotr 1 – Gwiezdne wojny. Historie Warto na bieżąco sprawdzać nasz repertuar.

Od stycznia 2017r. kontynuujemy projekt NA ŻYWO w KINACH i rozpoczynamy w kinie ODRA transmisje na żywo przedstawień operowych z Metropolitan Opera – Teatru Operowego w Nowym Jorku. Zapraszamy do zapoznania się z proponowaną ofertą:

21 I 2017 – Metropolitan Opera: Romeo i Julia

25 II 2017 – Metropolitan Opera: Rusałka

11 III 2017 – Metropolitan Opera: La Traviata

25 III 2017 – Metropolitan Opera: Idomeneusz, król Krety

22 IV 2017 – Metropolitan Opera: Eugeniusz Oniegin

13 V 2017 – Metropolitan Opera: Kawaler z różą

6 VI 2017 – Metropolitan Opera: Nabucco (retransmisja)

Szczegółowe informacje: www.kultura.olawa.pl, Facebook tel. 71/735 15 75, e-mail: bilety@kultura.olawa.pl

Centrum Sztuki w Oławie