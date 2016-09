American Hustle w ramach DKF

15 września w kinie „Odra” o godz. 17:00 będzie można zobaczyć film American Hustle. Seans w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Róża”

Film opowiada historię błyskotliwego oszusta Irvinga Rosenfelda (Christian Bale), który wraz z partnerką i kochanką, Brytyjką Sydney Prosser (Amy Adams) zostaje zmuszony do pracy dla niezrównoważonego agenta FBI Richiego DiMaso (Bradley Cooper). DiMaso wciąga parę w równie niebezpieczny, co pociągający świat wpływowych lobbystów i mafii. W rolę zapalczywego Carmine Polito, polityka z New Jersey tkwiącego w samym środku działań prowadzonych przez oszustów i agentów federalnych, wciela się Jeremy Renner, a jako nieprzewidywalną żonę Irvinga, Rosalyn, zobaczymy na ekranie Jennifer Lawrence. I to właśnie Rosalyn może być osobą, która sprawi, że cały świat władzy runie jak domek z kart.

Reżyseria: David O. Russell

Obsada: Christian Bale, Amy Adams, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence

Gatunek: dramat, kryminał

Czas trwania: 138 min

Produkcja: USA [2013]