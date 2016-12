Z Oławy do Belwederu i Wilanowa

Była wczesna jesień 1953 roku. Nasz sąsiad pan Mieczysław, wówczas pracownik PKP w Oławie wrócił z pracy i przyniósł czapkę szeregowca Wojska Polskiego, którą znalazł przy torach. Czapka była ładna, bo żołnierza wojsk lądowych, miała więc intensywnie czerwony otok. Włożyłem ją na głowę i długo przyglądałem się w lustrze. To chyba wówczas po raz pierwszy zastanowiłem się, czy nie zostać żołnierzem



Mijały lata licealnej edukacji pod znakomitym przewodnictwem dyrektora – pana Palidera i wychowawczyni pani profesor Sajkiewicz. Inspiracją do nauki, ale także imponowania w każdym wymiarze była fascynującej urody Jolanta Adamowicz – miss liceum. Chyba nie do końca zdawałem sobie sprawę z tego, ilu chłopców się w niej kochało. W ostatniej klasie liceum koleżanki i koledzy w większości mieli już wyraźnie sprecyzowane plany pomaturalne. Ludwik Rzeszotnik myślał o polonistyce, „połykając” niezliczone ilości książek, kreatorka sztuki filmowej w naszej klasie Halinka Kowalska – o medycynie lub biologii, bardzo urokliwa, acz tajemnicza Agnieszka Szanek – o Akademii Rolniczej zaś nasi prymusi Rysiek Bronowski i Sławek Zawadzki – o politechnice. Do tej ostatniej opcji skłaniałem się i ja.

Na fot. Moment wejścia prezydenta de`Gaulla do Belwederu. Towarzyszy mu dyrektor gabinetu przewodniczącego RP minister Nowak, a honory wojskowe oddaje autor wspomnienia

Zygmunt Piskozub

Sulejówek, jesień 2016 r.

