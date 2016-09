Cenne znaleziska

Podczas prac prowadzonych na oławskim rynku, natrafiono na niecodzienne znaleziska

– W ramach I etapu rewitalizacji, która polega na wymianie wodociągu wymagane było przeprowadzenie badań archeologicznych – mówi archeolog Marcin Diakowski. – Liczyliśmy na to, że dzięki tym głębokim wykopom odkryjemy nawarstwienia związane z najstarszym osadnictwem. Oława uzyskała prawa miejskie na początku XIII wieku. Do naszych czasów te nawarstwienia w miastach narastały. Wykop w Oławie, który jest na wysokości 1,7 m, również pokazał te najwcześniejsze nawarstwienia. Związane są one z okresem późnego średniowiecza. Możemy to stwierdzić na podstawie wykopanych naczyń glinianych, kości zwierzęcych czy szkła. Można zobaczyć różne zmiany w barwie poszczególnych warstw piasku. Mówią nam o tym, w którym momencie przekładano bruk na rynku, ponieważ pod każdym musi być podsypka. Ciekawą rzeczą, którą zanotowaliśmy, jest dosyć gruba warstwa spalenizny. Odnaleźliśmy w niej materiał zabytkowy z XVII wieku. Świadczy to o dużym pożarze na tym terenie w tamtych czasach. Prawdopodobnie wybuchł on podczas wojny trzydziestoletniej. Zabudowa była wówczas głównie drewniana, dlatego takie budynki nie były odporne na ogień i szybko ulegały zniszczeniom.

Wykopy na oławskim rynku będą dalej postępować. Archeolodzy prowadzą swoje prace wspólnie z pracownikami ZWiKu. Znaleziska zostaną później przekazane do muzeum, gdyż są własnością Skarbu Państwa. Końcowym etapem prac archeologicznych będzie publikacja.

– Ceramika datuje nawarstwienia – dodaje archeolog Radosław Kuświk. – Sprawdzimy też do jakich zwierząt należą znalezione kości.

