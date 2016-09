Jelcz w czasach przełomu

Wkrótce w księgarni najnowsza książka Wojciecha Połomskiego. Obejmuje lata 1990-1994 – najburzliwszy okres w dziejach jelczańskiego zakładu. Co wtedy produkowano i jak „kolos” zaczął się chylić ku upadkowi

Książka „Pojazdy samochodowe i przyczepy Jelcz 1990-1994″ to czwarta z serii książek jelczańskiego autora, pasjonata motoryzacji i historii „Jelcza”. Ukaże się na przełomie listopada i grudnia tego roku. Właśnie trwa skład. Książka, tak jak wcześniejsze, ukaże się nakładem Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.

– Okres, który obejmuje najnowsza publikacja, to czas przemian w Polsce, koniec gospodarki centralnie planowanej, to czas, gdy wszystko się zmienia, zakład szuka inwestora strategicznego – mówi Wojciech Połomski. – Następuje koniec Jelczańskich Zakładów Samochodowych, wreszcie przekształcenie w JZS „Jelcz” Spółkę Akcyjną. Książka kończy się w momencie powstania Jelcz „Zasada Group”. Powiew świeżości okazał się zabójczy.

Ze słowa wstępnego do książki

(…) Smak „technologii zachodniej”, który objawił się w małym mieście pod Wrocławiem, w Jelczu-Laskowicach, w postaci najnowszych wyrobów takich firm jak MAN i Volvo, prezentowanych przy okazji rozmów o przyszłej współpracy, stanowił niewątpliwe świadectwo zmian, które miały nastąpić… Dla Jelczańskich Zakładów Samochodowych wiązało się to przede wszystkim – w niedalekiej przyszłości – z unowocześnianiem i modernizacją produkowanych wyrobów, technologii wytwarzania, dostępem do najnowszych światowych metod produkcji i montażu, a także do sprawdzonych podzespołów jezdno-napędowych, które miały być udostępnione przez przyszłych partnerów jelczańskiego przedsiębiorstwa. Te zmiany miały pozwolić m.in. na dostosowanie produkowanych pojazdów do norm europejskich związanych np. z czystością spalin. (…)

