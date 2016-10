Oni wszyscy mają wielkie serca! ZDJĘCIA

Na stadionie OCKF trwa Bieg Serduszek, organizowany przez Elę Wojdyłę i stowarzyszenie „Zawsze Kobieta”. Pierwsi biegacze wystartowali o godz. 11.00, a o godz. 13.00 pomagało już około 700 osób od dzieci po wiekowych seniorów. Do godz. 13.00 przebiegli łącznie ponad 10 tys. okrążeń, co oznaczało, że główny sponsor imprezy – Bank Spółdzielczy w Oławie, który zadeklarował zapłacić organizatorom za każde okrążenie 2 zł, musiał już wtedy wydać 20 tys. zł. Impreza ma potrwać do późnych godzin wieczornych, dopóki będą chętni do biegania. A ich z każdą godziną przybywa!

O godzinie 15.00 było już 34 tysiące złotych – biegacze pokonali wtedy 7800 kilometrów!

Bank Spółdzielczy w Oławie przekaże pieniądze na leczenie piątki dzieci: Kajtusia, Hani, Krzysia, Weroniki i Oli, które walczą z chorobą.

Zasady biegu są proste. Wystarczy przyjść, zarejestrować się i przebiec dowolną liczbę okrążeń. Gdy biegacz opadnie z sił, po prostu schodzi z bieżni, oddaje urządzenie rejestrujące w punkcie pomiarowym i sprawdza jaką kwotę udało mu się wybiegać.

Fot. Krzysztof A. Trybulski