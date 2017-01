Żeglarstwo – to nie dla mnie?

Wręcz przeciwnie. Dla Ciebie. Dla każdego. Mam na myśli oczywiście żeglarstwo rekreacyjnie, a nie sportowe, do którego uprawiania potrzebna jest odpowiednia baza i treningowy akwen wodny



Wielu z nas, przebywając na urlopie, podziwia jachty zacumowane w portach lub przepływające w oddali. Nic dziwnego, przecież jacht pod pełnymi żaglami to jeden z najpiękniejszych widoków na świecie. Nierzadko budzą się w nas wtedy marzenia za za dalekimi wyprawami pełnymi przygód, za czymś nieznanym. Myślimy jednak, że są one poza naszym zasięgiem, że żeglarstwo to hobby bardzo elitarne, drogie i niebezpieczne.

Nic bardziej mylnego. Posiadanie własnego jachtu jest oczywiście sprawą bardzo kosztowną, ale do uprawiania żeglarstwa nie jest potrzebne. W ostatnich latach mocno rozwinęła się baza czarterowa jachtów na całym świecie. Można je wyczarterować wszędzie tam, gdzie tylko istnieje możliwość żeglowania. Nasze rodzime jeziora, Morze Bałtyckie, Morze Północne, Adriatyk, Morze Śródziemne, Ocean Atlantycki, a także wiele bardziej egzotycznych miejsc są dziś w naszym zasięgu.

