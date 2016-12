Kotły parowe nadal często wybierane

Kotły parowe należą do najczęściej wybieranych elementów instalacji grzewczych i energetycznych, znajdując powszechne zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, ale także na cele osób prywatnych, poszukujących ekonomicznych rozwiązań grzewczych dla ogrzewania domów i mieszkań. Rosnącą z roku na rok popularność zawdzięczają nie tylko swojej wysokiej sprawności pracy, relatywnie niskim kosztom wytworzenia energii, ale w równym stopniu także konkurencyjnym cenom samych urządzeń tworzących instalacje grzewcze, a także deklarowanym przez poszczególnych producentów, przyjaznym dla środowiska normom emisyjnym spalanych paliw, dzięki czemu kotły te spełniają wszelkie restrykcyjne wymogi organów wspólnotowych Unii Europejskiej.

Oferowane przez funkcjonujących na rynku producentów i dystrybutorów produkty odznaczają się znacznym komfortem ich wykorzystywania, będąc jednocześnie nowoczesnymi i ekonomicznymi konstrukcjami. Mnogość ofert oraz szeroki asortyment produktowy poszczególnych marek sprawia przy tym, że praktycznie każdy jest w stanie znaleźć maszyny odpowiednie do stawianych im wymagań oraz planowanego zastosowania. Czym jednak jest sam kocioł parowy i jaka jest zasada jego działania?

Jak sama nazwa wskazuje, jest to urządzenie, w którym na skutek ogrzewania wody, pod wpływem ciepła doprowadzanego z zewnętrznego źródła, woda ta zamienia się w parę wodną, która pod dużym ciśnieniem odprowadzana jest do urządzeń odbiorczych, takich jak silniki tłokowe i turbiny lub też służy bezpośrednio w celach grzewczych. Standardowy kocioł parowy składa się z kilku elementów, a najważniejsze z nich to palenisko, parownik, przegrzewacz pary oraz podgrzewacz wody i powietrza. Konstrukcja ta wyposażona jest też w dodatkowy osprzęt w postaci urządzeń wytwarzających ciąg, narzędzi wykorzystywanych do oczyszczania wody, a także samej konstrukcji nośnej kotła. Oczywiście może się zdarzyć także i tak, że – z uwagi na stosowane przez danego producenta rozwiązania techniczne – konkretny kocioł nie będzie posiadał wszystkich z wymienionych wyżej elementów lub też posiadać będzie inne, równie istotne z uwagi na zastosowane technologie, elementy konstrukcyjne.

Jak była już wyżej mowa, kotły parowe wykorzystywane są zarówno w celach przemysłowych, jak też na potrzeby indywidualnych domostw. W tym drugim przypadku – trzeba mieć na względzie przede wszystkim kotły z ręcznym zasypem paliwa, które stanowią element wielu instalacji grzewczych dostarczających energii cieplnej zarówno w budynkach mieszkalnych, jak również w obiektach przemysłowych, handlowych, szklarniach, a także w obiektach użyteczności publicznej. Kotły parowe wykorzystywane są także w nowoczesnej gospodarce elektrociepłowniczej jako wyjątkowo oszczędne rozwiązanie, nieposiadające wielu wad charakterystycznych do innych konstrukcji wytwarzających energię. Oferowane obecnie kotły wodne cechują się mniejszym zużyciem paliwa, generując mniejsze ilości zanieczyszczeń oddawanych do atmosfery. Dzięki temu pozostają przyjazne środowisku, spełniając wszelkie, restrykcyjne wymogi stawiane tego typu urządzeniom.

