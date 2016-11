Czym są tłumaczenia techniczne?

W ofercie biur tłumaczeń oprócz tłumaczeń zwykłych czy przysięgłych, można znaleźć również i inne usługi, w tym tłumaczenia techniczne. Jest to specyficzny rodzaj tłumaczeń, do których trzeba być solidnie przygotowanym, nie tylko w zakresie znajomości języka obcego, ale również branży, w której tłumacz ma się poruszać.

Pojęcie tłumaczeń technicznych

Tłumaczenia techniczne są rodzajem tłumaczeń specjalistycznych, które mogą być dokonywane w różnych branżach. Między innymi można zaliczyć do nich specyfikacje techniczne, czy dokumenty związane z branżą budowlaną, rolniczą, medyczną, czy motoryzacyjną.

Dokumenty czy specyfikacje to nie jedyne treści, które mogą być obiektem tłumaczenia technicznego. W ten sam sposób biura tłumaczeń powinny przystąpić do swojej pracy w przypadku broszur informacyjnych, kart produktów, instrukcji użytkowania maszyn i urządzeń, danych produkcyjnych, czy dokumentów ze specyfikacji istotnych warunków zamówień w postępowaniach przetargowych.

Odpowiedni tłumacz

Nie każda osoba legitymująca się doskonałą znajomością języka obcego, będzie w stanie dokonać tłumaczenia technicznego. Do takiej pracy oddelegowany powinien być tłumacz dobrze znający specyfikę branży, w której ma się poruszać przy dokonywaniu tłumaczenia. Oczywiście, trudno znaleźć np. tłumacza lekarza, który najlepiej przetłumaczyłby dokumentację medyczną, ale tłumacze często specjalizują się w tłumaczeniach technicznych z danego zakresu wiedzy. Najlepiej np. w przypadku tłumaczeń technicznych sprawdzają się osoby posiadające wykształcenie inżynieryjne. Powinno się dobierać odpowiedniego tłumacza do wyspecjalizowanych w danych branżach tekstów przeznaczonych do tłumaczenia.

Należy naszykować się na to, że tłumaczenia techniczne ze względu na stopień skomplikowania, będą droższe od wszystkich innych. Pracownik biura tłumaczeń musi przy tym odznaczać się znajomością terminologii ujętej w tekście i dokładnie wiedzieć, czego ona dotyczy i jak ją przełożyć na dany język.

(tekst sponsorowany)