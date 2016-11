Czy Polacy to fani Wielkiej Brytanii? Sprawdziliśmy to!

11 listopada to wyjątkowa data nie tylko dla Polaków, ale i dla Brytyjczyków, którzy obchodzą wtedy Poppy Day, czyli Dzień Pamięci. Z tej okazji warto przyjrzeć się relacjom, które nas łączą z mieszkańcami Wysp. Lubimy ich, czy nie?

Wielka Brytania jest jednym z czołowych partnerów Polski na arenie międzynarodowej i drugim co do wielkości importerem polskich towarów i usług. Polacy z kolei to jedna z najliczniejszych mniejszości narodowych w Zjednoczonym Królestwie. Marka herbat TET True English Tea postanowiła wniknąć głębiej w opinie Polaków na temat Wielkiej Brytanii. A oto wyniki.

Wielka Brytania, czyli co?

Zapytaliśmy Polaków z czym kojarzy im się Wielka Brytania, uwzględniając przy tym elementy popkultury, krajobrazu i tradycji. Aż 26% badanych kojarzy Zjednoczone Królestwo z herbatą. Taka odpowiedź nie zaskakuje, zważywszy na bogatą tradycję picia tego napoju w Anglii. Dalsze pozycje nie mają dużej rozbieżności pod względem skali procentowej. Kolejno: 14%, 12% i 11% przypada wieży zegarowej Big Ben, charakterystycznym czerwonym autobusom double-decker oraz Rodzinie Królewskiej. Nawet jeżeli ktoś nie miał okazji odwiedzić Londynu, czy też innych angielskich miast – te symbole znane są nam już od najmłodszych lat, przewijając się w mediach, filmach czy najróżniejszych gadżetach, plakatach i okładkach. Jak powyższe odpowiedzi rozkładają się, jeśli uwzględnimy podział na płcie? Wyjątkowo zgodnie. Zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn herbata zajmuje pierwsze miejsce na podium. Co ciekawe, słynny angielski deszcz znajduje się na końcu wśród wybieranych odpowiedzi.

Czego napiłby się Brytyjczyk?

Przy takich deklaracjach nietrudno zgadnąć, że na pytanie o narodowy napój Brytyjczyków aż 91% badanych opowiedziało się za herbatą. Zaledwie 5% uznaje za niego whisky, a 3% piwo.

Zamieszkać w królestwie herbaty

Wielu Polaków żyje w Wielkiej Brytanii, ale czy Polacy mieszkający w Polsce chcieliby się tam wciąż przeprowadzić, mimo aktualnej sytuacji politycznej? Wydaje się, że tak. Aż 83% respondentów chciałoby tam mieszkać, z czego 22% reflektuje na stały pobyt. Ponad to 53 % osób ma ochotę odwiedzić Zjednoczone Królestwo w 2016 lub 2017 roku. W związku z liczną grupą Polaków przebywających na Wyspach na stałe, aż 84% osób ma wśród nich znajomego, przyjaciela lub członka rodziny.

I love UK

A jaki jest stosunek Polaków do ogólnie pojętej „brytyjskości”? Niemal połowa, bo aż 44% uwielbia brytyjskie cechy, 39% po prostu je lubi, a 14% wyraża stosunek neutralny. Ciekawe, że więcej kobiet (51%) uwielbia cechy związane z UK, niż mężczyźni (37%). A co Polacy najbardziej lubią w Wielkiej Brytanii? 29% najbardziej ją lubi za herbatę, a 22% ceni sławne brytyjskie poczucie humoru. Z kolei 24% kobiet ceni UK za kulturę, natomiast 20% panów lubi brytyjski sport.

Zjednoczone Królestwo

Wielka Brytania to nie tylko centrum finansowe Europy, ale też ojczyzna kultowych zespołów rockowych, specyficzny humor, odważna moda, osobliwe puby, klasyczne kryminały, wielka polityka, deszczowy klimat. Wyniki badania przeprowadzonego przez markę TET True English Tea pokazują, że według Polaków najbardziej charakterystyczna dla Brytyjczyków jest jednak kultura picia herbaty, którą zaadoptowaliśmy na nasz rodzimy grunt.

Badanie opinii przeprowadzono na stronie internetowej TET True English Tea http://www.tettea.com/ w 2016 r.

(tekst sponsorowany)