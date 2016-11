O czym pamiętać jesienią eksploatując samochód?

Jesień. Piękna, a zarazem zdradliwa pora roku. Zdradliwa dla naszego zdrowia, ale też zdradliwa dla samochodów, które wymagają o tej porze zdecydowanie więcej od właścicieli. O czym trzeba pamiętać jesienią? Podpowiadamy!

Jesienią samochodowi trzeba poświęcić więcej troski i czasu niż zazwyczaj. Aura może mieć zgubny wpływ na stan nadwozia i podwozia, wpływając na przyspieszenie korozji. Deszcze i wilgoć, a także mrozy nie wpływają też najlepiej na stan układu elektrycznego.

Im starsze auto, tym jesienna wilgoć ma na nie większy wpływ,co przekłada się na większą ilość awarii i kłopotów związanych z utrzymaniem samochodu, zwłaszcza, gdy nie masz garażu, w którym auto mogłoby bezpiecznie spędzać czas. Jesienią warto zadbać szczególnie kilka “żelaznych” punktów, które, sprawdzone na check liście pozwolą cieszyć się samochodem mimo złej pogody.

Kontrola oświetlenia samochodu

To pierwszy i najważniejszy punkt. Oświetlenie samochodu jest najważniejsze, zwłaszcza, gdy dni są krótkie i szare, a wieczory i noce długie, mgliste i deszczowe. Najlepiej podjechać na stację diagnostyczną, i poddać auto skrupulatnej kontroli. Wymienić żarówki na nowe, ustawić i skontrolować stan reflektorów. Sprawdzić należy również światła przeciwmgielne, stopu oraz światła drogowe. Od tego zależy twoje bezpieczeństwo.

Prąd w aucie – bezcenny

Równocześnie z oświetleniem dobrze sprawdzić układ elektryczny. Dobrze skontrolować stan akumulatora oraz przyjrzeć się pracy alternatora i systemów ładowania.

Zadbaj o to, by mieć doskonała widoczność

Bez dobrych wycieraczek wiele nie zobaczysz. Latem używasz ich od przypadku do przypadku, więc jakość piór nie ma tu większego znaczenia, natomiast jesienią dobre i sprawne wycieraczki okazać się mogą bezcenne. Jesienią skontroluj ich stan, wymień na nowe, jeśli pióra są twarde lub zużyte. Dobre gumy będą lepiej zbierały wodę z szyby, a ty nie będziesz mieć problemów z widocznością.

Opony – wymień na zimowe

Bez dobrych opon zimą nie da się spokojnie i bezpiecznie jeździć. Koniecznie wymień opony, jeśli temperatura spadnie poniżej siedmiu stopni Celsjusza. Postaraj się też zrobić to przed opadami śniegu, dzięki czemu unikniesz kłopotliwej sytuacji na drodze i prób jazdy na letnich oponach po śniegu. No i unikniesz kolejek w zakładzie wulkanizacji, bo uwierz, wielu zapominalskich przypomni sobie o zmianie opon w ostatniej chwili.

Zimowe płyny

W układzie chłodzenia czy w spryskiwaczu, powinieneś mieć zalany dobry, odporny na minusowe temperatury płyn. Płyn w układzie chłodzenia można sprawdzić pod względem jego temperatury krzepnięcia i w razie konieczności, wymienić na nowy.Tak samo płyn do spryskiwaczy. Powinieneś wymienić go na zimowy, odporny na ujemne temperatury, dzięki czemu unikniesz uszkodzenia spryskiwaczy przez zamarznięty płyn. Innym ważnym płynem do jest olej, którego wymiany musisz przestrzegać na bieżąco. Wymiana w odpowiednim terminie pozwoli na lepszą ochronę silnika w przypadku niższych temperatur. To również czas na sprawdzenie i ewentualną wymianę oleju w skrzyni biegów.

Klimatyzacja i układ ogrzewania

Bez sprawnej klimatyzacji i systemu ogrzewania kabiny jazda to udręka. Jesienią koniecznie wymień filtr kabinowy, zmień dywaniki na gumowe, które łatwiej osuszyć i oczyścić z błota i wody. Suche dywaniki to również niezaparowane szyby auta.

Profilaktyczna wizyta w serwisie

Taka kontrolna wizyta zawsze się przyda. Dobrze wiedzieć i mieć pewność, że z samochodem wszystko w porządku. Mechanik powinien zweryfikować stan zawieszenia, układu kierowniczego, poziom i stan płynu hamulcowego oraz samych hamulców.